Kilitli bisikleti saniyeler içerisinde çaldı
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Kilitli bisikleti saniyeler içerisinde çaldı

Kilitli bisikleti saniyeler içerisinde çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir kişi, bir iş yerinin önünde kilitli olan bisikleti saniyeler içerisinde kilidini kırarak çaldı.

Antalya'da bir kişi, bir iş yerinin önünde kilitli olan bisikleti saniyeler içerisinde kilidini kırarak çaldı. Şahsın o anları güvenlik kamerasına yansırken bisikletin sahibi, "Biz şikayetçi olmadan getirsin. Değilse şikayetçi olacağım" diyerek bisikletini çalan kişiye seslendi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın, önce bisikletin yanına gelerek çevreyi gözetlediği görüldü. Şahıs, bisikletin kilidini birkaç kez kırmak istese de başaramadı. Bunun üzerine şahıs, tüm kuvvetini deneyerek bisikletin kilidini kırdı. Daha sonra ise saniyeler içerisinde binerek olay yerinden kaçtı.

Sahibi ise sosyal medya hesabından görüntüleri yayımlayarak, "Biz şikayetçi olmadan getirsin. Değilse şikayetçi olacağım" diyerek bisikletini çalan kişiye seslendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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