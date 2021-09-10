Kilitli Beton Parke Taşı ve Beton Bordür Taşının Döşenmesi Yapım İşi
Kilitli Beton Parke Taşı ve Beton Bordür Taşının Döşenmesi Yapım İşiKars İli Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat: 3 Merkez/KARSİHALE TARİHİ - YERİ : 17. 09. 2021 Cuma Saat 14. 00 - Kars Valiliği Kar Toplantı SalonuİLAN METNİ : İlan Metni İçin Tıklayınız...
Kilitli Beton Parke Taşı ve Beton Bordür Taşının Döşenmesi Yapım İşi
Kars İli Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat: 3 Merkez/KARS
İHALE TARİHİ - YERİ : 17. 09. 2021 Cuma Saat 14. 00 - Kars Valiliği Kar Toplantı Salonu
İLAN METNİ : İlan Metni İçin Tıklayınız...
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