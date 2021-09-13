Kilit kavşakta korku dolu anlar: Ters yöne giren tır sürücüsü, trafiği tehlikeye attı - Haberler
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Kilit kavşakta korku dolu anlar: Ters yöne giren tır sürücüsü, trafiği tehlikeye attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, ters yöne giren bir tır sürücüsü yoğun araç trafiğinde korku dolu anlar yaşattı.

43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, ters yöne giren bir tır sürücüsü yoğun araç trafiğinde korku dolu anlar yaşattı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, ismi öğrenilemeyen bir tır sürücü, ters yöne girerek trafiği tehlikeye attı. 250 metre ilerideki alt geçitten dönmek yerine ters yöne girdi. Yoğun araç trafiğine rağmen umursamadan ters yönde ilerleyerek sürücü, korku dolu anlar yaşattı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - KIRIKKALE

Kilit kavşakta korku dolu anlar: Ters yöne giren tır sürücüsü, trafiği tehlikeye attı

Kilit kavşakta korku dolu anlar: Ters yöne giren tır sürücüsü, trafiği tehlikeye attı

Kilit kavşakta korku dolu anlar: Ters yöne giren tır sürücüsü, trafiği tehlikeye attı

Kilit kavşakta korku dolu anlar: Ters yöne giren tır sürücüsü, trafiği tehlikeye attı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kilit kavşakta korku dolu anlar: Ters yöne giren tır sürücüsü, trafiği tehlikeye attı - Haberler
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