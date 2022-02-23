'Kilit kavşak'ta yoğun sis - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Kilit kavşak'ta yoğun sis

Demirören Haber Ajansı, Burak Can - Güncel
 - Güncelleme:
'Kilit kavşak'ta yoğun sis

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü.

KIRIKKALE (DHA) - ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü.

Kırıkkale'de sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. 43 ilin geçiş noktasındaki kentte sis nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Görüş uzaklığı da yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarıyla güçlükle ilerlerken, bazıları dinlenme tesislerinde mola verdi. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.


'Kilit kavşak'ta yoğun sis

'Kilit kavşak'ta yoğun sis

'Kilit kavşak'ta yoğun sis

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

Kırıkkale, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title