"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu Trafik yoğunluğu drone detayları Trafikteki araçlar KIRIKKALE - Kurban Bayramı öncesi ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Trafik yoğunluğu drone detayları Trafikteki araçlar KIRIKKALE - Kurban Bayramı öncesi ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kaynak: AA