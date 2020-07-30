"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu
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"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu

Trafik yoğunluğu drone detayları Trafikteki araçlar KIRIKKALE - Kurban Bayramı öncesi ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

30.07.2020 01:47 | Son Güncelleme: 30.07.2020 02:01

Trafik yoğunluğu drone detayları

Trafikteki araçlar KIRIKKALE - Kurban Bayramı öncesi ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

'Kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu

Kaynak: AA

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