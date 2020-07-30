"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu
Trafik yoğunluğu drone detayları Trafikteki araçlar KIRIKKALE - Kurban Bayramı öncesi ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
30.07.2020 01:47 | Son Güncelleme: 30.07.2020 02:01
Trafik yoğunluğu drone detayları
Trafikteki araçlar KIRIKKALE - Kurban Bayramı öncesi ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kaynak: AA