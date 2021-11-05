"Kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor - Haberler
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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğun sis etkisini gösteriyor.

KIRIKKALE (AA) - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğun sis etkisini gösteriyor.

Gece başlayan ve sabah etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale- Ankara, Kırıkkale- Kayseri ve Kırıkkale- Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak trafikte yavaş ilerliyor.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada ise hava sıcaklıklarının yurtta artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, il genelinde sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı belirtildi.

Açıklamada, kentte sisin 8 Kasım Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olacağı kaydedildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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