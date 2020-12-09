"Kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor
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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor

09.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:44

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğun sis etkisini gösteriyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğun sis etkisini gösteriyor.

Gece başlayan ve sabah etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kentte sisin yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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