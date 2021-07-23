Kilit kavşak Kırıkkale'de, tatil dönüşü yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilit kavşak Kırıkkale'de, tatil dönüşü yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar nedeniyle kilit kavşak Kırıkkale'de uzun araç kuyrukları oluştu.

KURBAN Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar nedeniyle kilit kavşak Kırıkkale'de uzun araç kuyrukları oluştu.

43 ilin geçiş noktasında bulunan ve kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde dönüş yoğunluğu başladı. Memleketlerinden ve tatil yerlerinden dönenlerin bulunduğu araçlar, kentte gece saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. Bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için karayolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kilit kavşak Kırıkkale'de, tatil dönüşü yoğunluğu
Kilit kavşak Kırıkkale'de, tatil dönüşü yoğunluğu
Kilit kavşak Kırıkkale'de, tatil dönüşü yoğunluğu
Kilit kavşak Kırıkkale'de, tatil dönüşü yoğunluğu
Kilit kavşak Kırıkkale'de, tatil dönüşü yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Görüntüler pes dedirtti! Yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar Salda Gölü'nde nargile içip çamur banyosu yaptı
Görüntüler pes dedirtti! Yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar Salda Gölü'nde nargile içip çamur banyosu yaptı
Tatilci akınına uğrayan Bodrum'da deniz trafiği de kilitlendi
Tatilci akınına uğrayan Bodrum'da deniz trafiği de kilitlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Derya Yanık Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Derya Uluğ Hande Yener Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Aytaç Kara Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kilit kavşak Kırıkkale'de, tatil dönüşü yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 01:33:43. #1.16#

title