"Kilit kavşak" Kırıkkale'de "tam kapanma"nın ardından denetimler sürüyor
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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de "tam kapanma"nın ardından denetimler sürüyor

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de 'tam kapanma'nın ardından denetimler sürüyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın başlamasıyla denetimler devam ediyor.

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın başlamasıyla denetimler devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar üzerinde denetim gerçekleştiriyor.

Ekipler, tek tek durduğu araçtaki sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ederek HES kodu sorgusu yapıyor.

Seyahat izin belgeleri bulunmayanlara 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanıyor.

Öte yandan, kent merkezindeki denetimlerde sürücülerin izin belgelerini kontrol ederek HES kodu ve GBT sorgusu yapan polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, kurallara uymayanlar hakkında tutanak hazırlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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