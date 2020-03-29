"Kilit kavşak" Kırıkkale'de "Kovid-19" denetimi Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin girişinde sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin girişinde sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, yol kontrolü yaptığı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında, salgının yayılmasını engellemek ve taşıyıcı durumda olanları tespit etmek amacıyla sağlık ekipleri de görev aldı.

Uygulamada, sağlık ekiplerince sürücü ve yolcuların sağlık durumlarını tespit etmek amacıyla ateş ölçümü gerçekleştirildi.

Ayrıca toplu taşıma araçlarının da seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, sürücüleri mecbur olmadıkça yolculuk yapmamaları konusunda da uyardı.

İlçe girişlerinde de gerçekleştirilen kontrollerde, hastalık belirtisi saptanması durumunda sürücü ve yolcuların karantinaya alınacağı belirtildi.

Kaynak: AA