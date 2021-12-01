"Kilit kavşak" Kırıkkale'de kış lastiği denetimi yapıldı - Haberler
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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de kış lastiği denetimi yapıldı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim gerçekleştirildi.

KIRIKKALE (AA) - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasıyla Kırıkkale- Ankara kara yolundaki kontrol noktasında denetim yaptı.

Polis ekipleri otobüslerin lastik diş derinliklerini de ölçtü. Denetimde, sürücülerin araçlarına kış lastiği taktığı görüldü.

Yetkililer, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlara uygulamanın zorunlu olmadığını ancak can güvenliği ve sorunsuz seyahat için kış lastiği kullanılmasını önerdi.

Kış lastiği takmayan yük ve yolcu taşıyan ticari araç sürücülerine 864 lira ceza veriliyor.

Kış lastiği, 7 derecenin altındaki sıcaklıkta, ıslak, karlı ve çamurlu zeminde yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu sağlıyor.

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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