KIRIKLALE - "Kilit kavşak" Kırıkkale'de kış lastiği denetimi yapıldı
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KIRIKLALE - "Kilit kavşak" Kırıkkale'de kış lastiği denetimi yapıldı

01.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:26

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim gerçekleştirildi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasıyla Kırıkkale-Ankara kara yolundaki kontrol noktasında denetim yaptı.

Polis ekipleri otobüslerin lastik diş derinliklerini de aparatla ölçtü. Denetimde, sürücülerin çoğunluğunun araçlarına kış lastiği taktığı görüldü.

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Yetkililer, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlara uygulamanın zorunlu olmadığını ancak can güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında kış lastiği kullanılmasını önerdi.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıkta, ıslak, karlı ve çamurlu zeminde yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Kış lastiği takmayan yük ve yolcu taşıyan ticari araç sürücülerine 776 lira ceza veriliyor.

KIRIKLALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de kış lastiği denetimi yapıldı
KIRIKLALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de kış lastiği denetimi yapıldı
KIRIKLALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de kış lastiği denetimi yapıldı
KIRIKLALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de kış lastiği denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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