KIRIKKALE - "Kilit kavşak" Kırıkkale'de hafta sonu kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor
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KIRIKKALE - "Kilit kavşak" Kırıkkale'de hafta sonu kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hafta sonu tatilini geçirmek için memleketlerine gidenler, dönüş yolunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hafta sonu tatilini geçirmek için memleketlerine gidenler, dönüş yolunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.

Tatillerini memleketlerinde veya şehir dışında geçirenlerin saat 05.00'te kısıtlamanın sona ermesinin ardından dönüş yolculuğuna başlamasıyla, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluştu.

Özellikle Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Ankara bağlantı yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

Ulaşımın aksamaması için yoğun çaba gösteren trafik ekipleri, Yeni Sanayi ve Yenişehir kavşaklarında akımı çekerek trafik yoğunluğunu azaltmaya çalışıyor.

KIRIKKALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de hafta sonu kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor
KIRIKKALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de hafta sonu kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor
KIRIKKALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de hafta sonu kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor
KIRIKKALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de hafta sonu kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor
KIRIKKALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de hafta sonu kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor
KIRIKKALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de hafta sonu kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor
KIRIKKALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de hafta sonu kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor
KIRIKKALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de hafta sonu kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor
KIRIKKALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de hafta sonu kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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KIRIKKALE - "Kilit kavşak" Kırıkkale'de hafta sonu kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor - Haberler
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