KIRIKKALE - Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu
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KIRIKKALE - Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatilinin 3'üncü gününde vatandaşların dönüşe başlaması ile "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilinin 3'üncü gününde vatandaşların dönüşe başlaması ile "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.

KIRIKKALE - Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu
KIRIKKALE - Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu
KIRIKKALE - Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu
KIRIKKALE - Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu
KIRIKKALE - Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu
KIRIKKALE - Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu
KIRIKKALE - Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu
KIRIKKALE - Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu
KIRIKKALE - Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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