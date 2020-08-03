"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu
Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüşüyle, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
03.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 03.08.2020 20:09
Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüşüyle, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri de denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Kara yollarında trafiğin aksamaması için çaba gösteren ekipler, özellikle emniyet şeridini kullanan ve sürekli şerit değiştiren sürücüleri uyarıyor.
Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunun kesiştiği Kırıkkale-Ankara kara yolu bağlantı noktasında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
Ekipler, ulaşımın aksamaması için kavşaklarda yoğun çaba harcıyor.
Kaynak: AA