"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı
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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar 30-40 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Kırıkkale-Ankara kara yolunda oluşan yaklaşık 10 kilometrelik trafik kuyruğu drone ile görüntülendi.

Trafik yoğunluğunun arife gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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