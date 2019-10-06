Kilislilerin motosiklet sevdası

Kilislilerin motosiklet sevdası

Kilis'te vatandaşların büyük kısmı motosiklet kullanırken vatandaşlar motosiklete aile boyu biniyor.

06.10.2019 11:29
Kilislilerin motosiklet sevdası

Kilis'te vatandaşların büyük kısmı motosiklet kullanırken vatandaşlar motosiklete aile boyu biniyor.


Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, istatistiklere göre trafikte kullanılan araçların yüzde 52'si motosikletlerden oluşuyor. Vatandaşlar, otomobillere göre daha az benzin yaktığı için motosiklete binmeyi tercih ediyor. Bazı vatandaşlar motosiklete 4-5 kişi binerek aile boyu ulaşımlarını sağlıyor. Tek veya iki kişilik motosiklete 4-5 kişi binenler ilginç görüntüler oluşturuyor.


Kilis'e il dışından gelenler, kentteki motosiklet çokluğu nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemiyor. - KİLİS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et