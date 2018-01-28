Kilislilerin Burseya Dağı sevinci

Kilis'e roketlerin atıldığı Burseya Dağı'nın alınması kentte sevinçle karşılandı

KİLİS - Kilis'e roketlerin atıldığı Burseya Dağı'nın PYD/PKK teröristlerden temizlenmesi kentte sevinçle karşılandı. Dağın teröristlerden temizlenmesinin ardından Kilis'te binlerce kişi, Türk bayrakları ile motosikletleriyle Mehmetçiğe sevgi gösterisinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından sabah saatlerinde havadan ve karadan Kilis'e roket atılan Burseya Dağı'na hareket başlattı. Kilis'e roketlerin atıldığı bölge olarak bilinen ve yoğun çatışmaların yaşandığı Burseya Dağı'nın öğle saatlerinde denetimi TSK ve ÖSO birliklerinin eline geçti. Dağın PKK-PYD terör örgütünden temizlenmesi üzerine binlerce Kilisli motosiklet ve araçlarıyla kent merkezi ile Öncüpınar Sınır Kapısına giderek uzun kuyruklar oluşturdu. Belediye hoparlöründen mehter marşı ile kahramanlık türküleri gün boyu çalınarak, dağın teröristlerden temizlenmesi nedeniyle büyük sevinç yaşadı.

Burseye Dağı PKK/PYD'den kurtarıldı

Afrin Bölgesinde stratejik bir önemi olan Burseye Dağı sabah saatlerinden itibaren Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları havadan, Kilis sınırında konuşulu bulunan ateş destek vasıtaları ile fırtına obüs, Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA), tank birlikleri ile yoğun ateş altına alınmış, ardından ise Mehmetçik ve ÖSO askerleri ile yaptığı ileri harekat netice vererek, Burseye Dağı'nda hakimiyet sağlanmıştı.