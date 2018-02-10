Kilislilerden Afrin Harekatına Destek
FLASH HABER: AFRİN HAREKATI'NDA 22. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Kilislilerden Afrin Harekatına Destek

KİLİS (İHA) – Suriye sınırındaki PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan roketlerin hedefi olan Kilis’te vatandaşlar, Afrin operasyonundaki askerlere desteğini sürdürüyor.

Kilislilerden Afrin Harekatına Destek

KİLİS (İHA) – Suriye sınırındaki PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan roketlerin hedefi olan Kilis'te vatandaşlar, Afrin operasyonundaki askerlere desteğini sürdürüyor.

Suriye'den atılan roketlerin hedefi olan Kilis'te vatandaşlar Afrin operasyonundaki askerlere destek veriyor. Vatandaşlar, Mehmetçiğe destek verdiklerini ifade ederek, "Mehmetçiğimiz Afrin'de ilerledikçe rokette atılmıyor. Her zaman askerimizin ve devletimizin yayındayız" dedi.

Kilis'e PKK/PYD terör örgütü tarafından 34 roket 2 havan atılması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi ise yaralanmıştı. - KİLİS

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et