Kilislilerden Afrin Harekatına Destek

KİLİS (İHA) – Suriye sınırındaki PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan roketlerin hedefi olan Kilis'te vatandaşlar, Afrin operasyonundaki askerlere desteğini sürdürüyor.

Suriye'den atılan roketlerin hedefi olan Kilis'te vatandaşlar Afrin operasyonundaki askerlere destek veriyor. Vatandaşlar, Mehmetçiğe destek verdiklerini ifade ederek, "Mehmetçiğimiz Afrin'de ilerledikçe rokette atılmıyor. Her zaman askerimizin ve devletimizin yayındayız" dedi.

Kilis'e PKK/PYD terör örgütü tarafından 34 roket 2 havan atılması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi ise yaralanmıştı. - KİLİS