Kilisliler Ünlü Sanatçılarla Coştu

Kilisli vatandaşlar ünlü sanatçılar Hüseyin Fındık, Erbuli ve Ali Turaç ile coştu.

Aykanat Plaza'da gerçekleştirilen, sponsorluğunu Kilisli iş adamı Coşkun Karabaşoğlu'nun üstlendiği ve TV 79'un katkı sağladığı Kilis Şov büyük ilgi gördü. İki haftada bir Pazartesi günü gerçekleştirilen Kilis Şov'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ünlü türkücü Hüseyin Fındık'ın bu haftaki konuğu ise Erbuli ve Ali Turaç oldu. Yöresel türkülerin söylendiği gecede Kilisliler gönüllerince eğlendi. Sanatçıların canlı performansları dikkat çekerken, zaman zaman vatandaşlar da türkülere eşlik etti. Aşiret Mahmut da programa kısa süreli katılarak davul ile zurna eşliğinde yöresel türküler söyledi. Kilisliler, söylenen birbirinden güzel türkülere eşlik ederek renkli bir gece yaşadı.

Program, TV 79 tarafından canlı yayınlandı. - KİLİS