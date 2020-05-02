Kilisliler sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıyor
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Kilisliler sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıyor

Kilisliler sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıyor
02.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:25

Kilisliler sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıyor Dünyayı dize getiren korona virüs Kilisliler tarafından ciddiye alınmayarak, sosyal mesafe kuralları hiçi sayılarak, çarşıda geziyorlar.

Kilisliler sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıyor

KİLİS - Dünyayı dize getiren korona virüs Kilisliler tarafından ciddiye alınmayarak, sosyal mesafe kuralları hiçi sayılarak, çarşıda geziyorlar.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, Gaziantep ve Hatay Büyükşehirlere komşu olması bir tarafının da Suriye'ye açılması nedeniyle doğal karantinanın uygulandığı kentte vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak, sokaklarda dolaşıyor. Kilis'te son günlerde korona virüslü hasta sayısında artış olmasına rağmen, vatandaşlar sosyal mesafeyi dahi kurumayarak, caddelerde geziyor. Bir çoğu maske dahi takmayan vatandaşların, alınan tedbirleri hiçe sayıyor. Uygulama noktası oluşturarak, vatandaşların ateşini ölçen polis ekiplerinin uyarılarına rağmen araç ve motosiklet yoğunluğu yaşanıyor.

Kilisliler sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıyor

Kaynak: İHA

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