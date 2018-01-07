Kilisliler Sarıkamış Şehitleri Anısına Yürüdü

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kilis'te, Sarıkamış Şehitleri anısına yürüyüş gerçekleştirildi.103 yıl önce Sarıkamış'ta şehit düşenlerin anısına düzenlenen yürüyüşe Kilis Vali Yardımcısı Osman Uğurlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, Kilis Orman İşletme Müdürü Cesim Karadağ, Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe ve vatandaşlar katıldı.



Eski Kilis Valiliği önünden başlayan yürüyüş, Kilis Beşevler Yüzme Havuzuna önündü son buldu.



Yürüyüşe katılanların Türk Bayrağı işlenmiş bere ve atkı takarken, gençler ellerinde taşıdıkları Atatürk Portresi ve Türk Bayrakları ile Sarıkamış Şehitlerini andı. Yürüyüşe katılan gençler "Vatan Sana Canım Feda" sloganları attı. - KİLİS