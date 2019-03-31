- Kilisliler sandığa koştu

KİLİS - 2019 mahalli idareler seçiminde vatandaşlar, sabah saat 07.00'den itibaren sandık başına giderek oy kullandılar.

Kilis ve ilçelerinde 379 sandıkta 87 bin 520 seçmen oy kullanıyor. Kilis merkezde 213 sandıkta 62 bin 657 seçmen, Kilis merkeze bağlı köylerde ise 56 sandıkta 8 bin 435 kişi oy kullanıyor.. Elbeyli ilçesinin merkezinde 6 sandıkta bin 355 kişi, köylerinde ise 23 sandıkta 2 bin 783 kişi oy kullanıyor. Musabeyli ilçesi merkezinde 6 sandıkta 660, merkeze bağlı köylerde de 54 sandıkta 8 bin 83 seçmen oy kullanıyor. Polateli ilçesinin merkezinde ise 6 sandıkta 715 kişi oy kullanacak. Yine Polateli ilçesine bağlı köylerde 17 sandıkta 2 bin 632 kişinin oy kullanıyor.

Kilisliler, sabah saatlerinden itibaren sandıklara giderek oy kullanırken, katılımın yüksek olduğu gözlendi. Kilis'te oy verme saat 07.00'de başlarken, oy kullanmanın 16.00'da sona ereceği bildirildi.

Kaynak: İHA