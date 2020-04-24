Kilisliler ramazanın birinci günü eve kapandı Kilisliler ramazanın birinci günü eve kapandı Kilis'te Korona virüs nedeniyle ramazanın ilk günüde vatandaşlar zorunlu olmadıkça çarşıya çıkmıyor.

Kilisliler ramazanın birinci günü eve kapandı

KİLİS - Kilis'te Korona virüs nedeniyle ramazanın ilk günüde vatandaşlar zorunlu olmadıkça çarşıya çıkmıyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, bir tarafı Suriye, bir tarafı Hatay ve Gaziantep gibi büyükşehir olması nedeniyle doğal karantina da bulunan kentte, Korona virüs çıktığı ilk günde itibaren ilk kez bu kadar sokağa çıkan sayısında düşüş yaşandı. Ramazan ayının ilk günü olması nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça çarşıya çıkmadıkları gözlendi. Esnafların açık olmasına rağmen, sokağa çıkanların sayısında düşüş yaşandığı kentte esnaflar, sokağa çıkılmasının ramazan nedeniyle olduğunu ifade ettiler.

Kaynak: İHA