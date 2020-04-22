Kilisliler korona virüs tehlikesine aldırış etmiyor
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Kilis

Kilisliler korona virüs tehlikesine aldırış etmiyor

Kilisliler korona virüs tehlikesine aldırış etmiyor Dünyayı kasıp kavuran korona virüs bir çok yer sokağa çıkamazken, Kilisliler virüsü umursamadan hayatına devam ediyor.

22.04.2020 13:11 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:17
Kilisliler korona virüs tehlikesine aldırış etmiyor

Kilisliler korona virüs tehlikesine aldırış etmiyor

KİLİS - Dünyayı kasıp kavuran korona virüs bir çok yer sokağa çıkamazken, Kilisliler virüsü umursamadan hayatına devam ediyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte sokağa çıkan Kilislilerin bir çoğu sosyal mesafe kurallarını uymazken, bir kısmı da maske takmadı.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'in, korona virüsle ilgili olarak 'Evde Kalın' çağrılarına havaların ısınmasıyla birlikte uymayanların sayısında artış yaşanıyor. Nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te vatandaşlar motosikletleriyle caddelerde gezerken, otomobil sürücüleri ise çarşıda dolaşmaları dikkat çekti. Polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktalardan geçmeyen çok sayıda vatandaş, farklı güzergahları kullanıyor.

Kilisliler korona virüs tehlikesine aldırış etmiyor

Kaynak: İHA

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