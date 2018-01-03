- Kilisliler İzzet Yıldızhan ile coştu



KİLİS - Kilisli vatandaşlar ünlü sanatçılar Hüseyin Fındık ve İzzet Yıldızhan ile coştu.

Aykanat Plaza'da gerçekleştirilen, sponsorluğunu Kilisli iş adamı Coşkun Karabaşoğlu'nun üstlendiği ve TV 79'un katkı sağladığı Hüseyin Fındık'ın sunduğu Kilis şov büyük ilgi gördü. İki haftada bir gerçekleştirilen Kilis şova vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ünlü türkücü Hüseyin Fındık'ın bu haftaki konuğu İzzet Yıldızhan oldu. Gece halk oyunları ekiplerinin gösterisi ile başladı. Yöresel türkülerin söylendiği gecede Kilisliler coştu. Sanatçıların canlı performansları dikkat çekerken, Zaman zaman vatandaşlar da yerlerinde duramayarak oyunlar oynadı. Programın gerçekleştirildiği Aykanat Plaza'da vatandaşlar yoğunluk nedeniyle oturacak yer bulamadı. Kilisliler, söylenen birbirinden güzel türkülere eşlik ederek geceye renk kattı.

Program, TV 79 tarafından canlı yayınlandı. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, Aykanat Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aykanat ile Kilis TV 79 Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alpdağ başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Programda yoğrulan çiğ köfteler vatandaşlara ikram edildi.