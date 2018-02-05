Kilisliler, Başbakan Yıldırım'ın Ziyaretinden Memnun

Başbakan Binalı Yıldırım'ın Kilis ziyareti vatandaşlar tarafından takdir ile karşılanırken, Kilisli esnaflar vergilerin ertelenmesini veya borçların silinmesini istiyor.

Dün akşam saatlerinde Kilis'i ziyaret eden Başbakan Yıldırım, PKK/PYD terör örgütü tarafından roketli saldırıda hayatını kaybeden şehitlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulunduktan sonra tahrip olan Çalık Camii ile restorantta incelemelerde bulunduktan sonra esnaf ziyaretinde bulunmuştu.

Kilisli esnaf, Başbakan Yıldırım'ın ziyaretinin kendileri için moral olduğunu ifade ederek, "Devletimizi, hükümetimizi yanımızda gördük. Korkmuyoruz, her zaman devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Afrın operasyonunu sonuna kadar destekliyoruz. Kilisliler olarak hükümetimizden vergi borçlarının ertelenmesini veya af edilmesini istiyoruz. Hükümetimizden müjdeler bekliyoruz" diye konuştu.

Kilisli vatandaşlar ise roketlerden korkmadıklarını, her zaman askerin ve devletin yanında olduklarını, Başbakan Binalı Yıldırım'ın ziyaretinden memnuiyetini dile getirdiler. - KİLİS