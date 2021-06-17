Kilisliler aşı vurulmak için hastanelere ve aşı noktalarına akın ediyor
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Kilisliler aşı vurulmak için hastanelere ve aşı noktalarına akın ediyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Sağlık

Kilisliler aşı vurulmak için hastanelere ve aşı noktalarına akın ediyor Kilis'te, 24 aşı istasyonunda bugüne kadar 50 bini aşan korona virüs aşısı yapılırken, yeni aşı istasyonları oluşturarak randevusuz aşıların da yapılmasına devam ediliyor.

Kilisliler aşı vurulmak için hastanelere ve aşı noktalarına akın ediyor

KİLİS - Kilis'te, 24 aşı istasyonunda bugüne kadar 50 bini aşan korona virüs aşısı yapılırken, yeni aşı istasyonları oluşturarak randevusuz aşıların da yapılmasına devam ediliyor.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kent genelinde 24 aşı istasyonu oluşturarak, kısa sürede 200 bin kişiye aşı yapılması hedefleniyor. Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan aşı istasyonunda incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü. Dr. Mahmut Arık, vatandaşlar ile sohbet ederek aşının faydalarını anlattı.

İl Sağlık Müdürü. Dr. Mahmut Arık, Kilis'te vatandaşların aşılarını bir an önce tamamlamak istediklerini ifade ederek, "Normal hayatımıza dönmek istiyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın yoğun oldukları yerlere aşı istasyonları kuruyoruz. Randevusuz aşılarımızı yapmaya devam ediyoruz. Hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Kilis'te 50 binin üzerinde aşı yaptık. Hedefimiz il nüfusumuz 140 bin Suriyeliler ile birlikte 250 bin nüfusumuz var. 200 binine kısa sürede aşı yapmak istiyoruz. Bugün itibariyle 24 aşı istasyonunda hizmet veriyoruz. İlçelerimizde olan birer aşı istasyonunu da 2'ye çıkardık. Herkesi aşı olmaya çağırıyoruz" dedi.

Kilisliler aşı vurulmak için hastanelere ve aşı noktalarına akın ediyor
Kilisliler aşı vurulmak için hastanelere ve aşı noktalarına akın ediyor
Kilisliler aşı vurulmak için hastanelere ve aşı noktalarına akın ediyor
Kilisliler aşı vurulmak için hastanelere ve aşı noktalarına akın ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

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