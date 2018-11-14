Kilisli Öğrencilerden Suriye'ye İnsani Yardım

Hayırsever öğrenciler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terörden arındırılan bölgede barınan Suriyeli ailelere kışlık kıyafet, ayakkabı ve gıda yardımında bulundu.

Kilis'te Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, iç savaş nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Suriyeli aileler için temin ettikleri gıda, kışlık kıyafet ve ayakkabı kolilerini, Suriye'ye gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kilis Şubesi'ne teslim etti.

Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen faaliyetin örnek bir çalışma olduğunu belirtti.

Mevsim şartlarının giderek ağırlaştığı bu günlerde öğrencilerin böylesine anlamlı bir kampanya başlatmasının sevindirici olduğunu anlatan Şahin, "Dünyanın neresinde olursa olsun mağdur ve mazlum olan her kardeşlerimize ülkemizin insanları kucak açıyor, yardımlarını esirgemiyor üniversite öğrencilerimiz de bu kervana katıldılar."dedi.

Şahin, hayırsever gençlerce temin edilen yardımların en kısa zamanda gerçek sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

KYK Kilis İl Müdürü Cengiz Korkmaz da öğrencilerden gelen talep doğrultusunda böyle bir etkinlik hazırladıklarını söyledi.

Şahin, öğrencilerin kışın bu zor şartlarında Suriyeli kardeşlerini düşünerek kıt imkanlarla topladıkları yardımları Suriye'ye gönderilmek üzere müftülüğe teslim etmenin sevincini yaşadıklarını aktardı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Halil İbrahim Kaplan da sınırın hemen diğer tarafında insanlar yaşam mücadelesi verirken kendilerinin sıcak yataklarında rahat uyuyamadığını belirterek, "Kış geldi artık onlar orada öyle yaşarken biz yurdumuzda sıcacık yerimizde oturamazdık hani kıt kanaat geçiniyoruz ama olsun bir kenara ayırdığımız 5-10 liraları toplayıp onlara yardım edelim istedik. Bize desteklerini sunan herkesi teşekkür ediyoruz." diye konuştu.