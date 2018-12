Kilisli Kadınlar "Şiddete Hayır" Diyerek Meydanlara İndi

Kilis'te kadınlar turuncu renkte balon, atkı ve pankartlarla kadına şiddeti protesto etti.

Kilis Belediyesi ile RET İnternational işbirliğiyle düzenlenen programa onlarca Kilisli kadın katıldı. Sabah Pazarında toplanan kadınlar, farkındalık oluşturarak turuncu atkı ve balonlar ile kadına şiddette hayır, yürüyerek Cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla yaptılar. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşten sonra bir açıklama yapan Kilis Kent konseyi Kadın Meclisi Başkanı Elmas Sağlam, her gün tüm iletişim araçlarında, kadınlara yönelik tacizden, istismardan, eziyetten, psikolojik baskıdan, hakaretten tutun da, tekme tokada, öldürmeye varan bir şiddet davranışının haberine rastladıklarını belirterek, "Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel her türlü tutum ve davranış şiddettir. Kadına yönelik şiddet bir suçtur ve insan hakları ihlalidir. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki Kilis de 5 yıl içerisinde 14 adet açılan Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezlerinde sayısını hatırlayamayacağımız kadar kadınımızı meslek sahibi yaptık. Böylece ev ekonomisine katkı sağlamış oldular. Ayrıca bu merkezlerimizde tüm bayanlarımız sokak sokak gezerek ihtiyaç sahiplerini tespit ettiler. Çalınmadık kapı bırakmadılar. Kiminin evine yemek verildi her gün, kiminin evi temizlendi, kimine ise kıyafet yardımı yapıldı. Ama görüyoruz ki medyada başlatılan konaklarımızı karalama kampanyası ve atılan iftiralar çok yersiz ve acımasızca yapılan psikolojik bir şiddettir. Yapılan bu karalama kampanyasını şiddetle kınıyorum. Biz kadınlar çocuklarımızı bilinçli ve duyarlı yetiştirirsek, kadına şiddeti azaltabiliriz. Kız-erkek çocuk cinsiyet ayrımı yapmadan yetiştirmeliyiz ve unutmayalım ki ilk eğitim ailede başlar. Kadına şiddete hayır demeye gerek kalmayacak bir dünyada yaşamak dileğiyle" diye konuştu. - KİLİS