Kilisli iş insanından hastane çalışanlarına maske desteği
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Kilisli iş insanından hastane çalışanlarına maske desteği

17.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:32
Kilisli iş insanından hastane çalışanlarına maske desteği

Kilis'te bir iş insanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde Kilis Devlet Hastanesinin maske ihtiyaçlarının karşılanması için bir tır maske bağışında bulundu.

Kilis'te bir iş insanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde Kilis Devlet Hastanesinin maske ihtiyaçlarının karşılanması için bir tır maske bağışında bulundu.

Kilisli iş insanı Tahsin Pamukçuoğlu, Kilis Devlet Hastanesi yönetimiyle görüşerek maske bağışlamak istediğini bildirdi.

Hastane idaresinin yönlendirmesiyle Pamukçuoğlu, dünyada etkili olan Kovid-19 salgını sürecinde hastanedeki maske eksikliklerin giderilmesi amacıyla bir tır bağış yaptı.

Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Kurtaran da iş insanı Pamukçuoğlu'na duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Kurtaran, Pamukçuoğlu'nu temsilen Hüseyin Aslan'a plaket verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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