Kilisli hayırsever Türk Kızılaya 1600 gıda kolisi bağışladı
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Kilisli hayırsever Türk Kızılaya 1600 gıda kolisi bağışladı

23.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 23.11.2020 14:12
Kilisli hayırsever Türk Kızılaya 1600 gıda kolisi bağışladı

Kilisli hayırsever iş insanı 90 yaşındaki Abdurrahman Sinanoğlu, memleketindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması için Türk Kızılaya 1600 gıda kolisi bağışladı.

Kilisli hayırsever iş insanı 90 yaşındaki Abdurrahman Sinanoğlu, memleketindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması için Türk Kızılaya 1600 gıda kolisi bağışladı.

Türk Kızılay Kilis Ekip Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılay, yardımsever bağışçılarının desteğiyle dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hayırsever iş insanı Abdurrahman Sinanoğlu, Türk Kızılayın bu coğrafyada mazlumun umudu olduğunu, kendisinin de ihtiyaç sahiplerine bir nebze olsun yardım etmek amacıyla gıda kolisi bağışında bulunduğunu belirtti.

Sinanoğlu, gücü yettiğince yardımları ulaştırmaya devam edeceğini kaydetti.

Açıklamada, içerisinde un, bulgur, mercimek, makarna, yağ, tuz ve şeker gibi temel besinlerin yer aldığı kolilerin Kızılay ekiplerince ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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