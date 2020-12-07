Kilisli hayırsever iş insanından hastaneye yoğun bakım ünitesi desteği
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Kilisli hayırsever iş insanından hastaneye yoğun bakım ünitesi desteği

07.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:39
Kilisli hayırsever iş insanından hastaneye yoğun bakım ünitesi desteği

Kilis Devlet Hastanesinde, hayırsever iş insanının desteğiyle yapılan 16 yataklı ek yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı.

Kilis Devlet Hastanesinde, hayırsever iş insanının desteğiyle yapılan 16 yataklı ek yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık, açılışta gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hasta sayılarında artış yaşandığını ve hastanelerin yeni yataklara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Mevcut yatak kapasitesine 16 yataklı bir yoğun bakım ünitesi yaptıklarını belirten Arık, şöyle konuştu:

"Dünya genelinde pandemiden dolayı çok hasta ortaya çıktı. Hastane yatak ihtiyaçları, yoğun bakım ihtiyaçları had safhalara ulaştı. Kilis Devlet Hastanesi olarak biz de aynı sıkıntıları yaşadık. Bu yatak sayılarımızı nasıl arttırırız diye düşünürken sağ olsun Kilis'in değerli insanlarından Yaşar Aktürk ağbeyimiz bizlere destek oldu. Bir yoğun bakım açacağına ve yardım edeceğine söz verdi. Kısa bir sürede bize 16 yataklı yoğun bakım servisini hazır hale getirdi."

Hastane ihtiyaçlarının Sağlık Bakanlığı tarafından kısa sürede giderildiğini, mevcutta 57 yoğun bakım yataklarının olduğunu ifade eden Arık, bu yatakların yarısını Kovid-19 hastaları için kullandıklarını, 16 yeni yatak ilavesinin kendilerini rahatlattığını dile getirdi.

Kentteki vaka sayılarının son günlerde sabit seyrettiğine dikkati çeken Arık, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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