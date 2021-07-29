Kilisli gençler proje yarışmasına hazırlanıyor
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Kilisli gençler proje yarışmasına hazırlanıyor

Kilisli gençler proje yarışmasına hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Genç Dostu Şehirler Fikir ve proje uygulama yarışmasına Kilisli gençlerin hazırlandığını söyledi.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Genç Dostu Şehirler Fikir ve proje uygulama yarışmasına Kilisli gençlerin hazırlandığını söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Erkmen, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışmasına Kilisli gençlerin hazırlandığını ifade ederek, " Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaların uygulamaya geçirilmesi, gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlanması, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımı, yerel kurum ve kuruluşların gençlik hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi, genç girişimcilerin ve yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve benzeri konularda projelerin teşvik edilmesi için Genç Dostu Şehirler Fikir ve proje uygulama yarışmasına gençlerimiz hazırlanıyor" dedi. - KİLİS

Kilisli gençler proje yarışmasına hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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