Kilisli gazi son yolculuğuna uğurlandı

Kilis'te hayatını kaybeden 82 yaşındaki gazi Mehmet Yılmazlar'ın cenazesi toprağa verildi.

Gaziantep'te tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Yılmazlar için Asri Mezarlık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yılmazlar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta askeri törenle defnedildi.???????

Törene, Vali Recep Soytürk, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, askeri personel ve gazinin yakınları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz