Kilisli gazi son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kilisli gazi son yolculuğuna uğurlandı

03.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:10
Kilisli gazi son yolculuğuna uğurlandı

Kilis'te hayatını kaybeden 82 yaşındaki gazi Mehmet Yılmazlar'ın cenazesi toprağa verildi.

Kilis'te hayatını kaybeden 82 yaşındaki gazi Mehmet Yılmazlar'ın cenazesi toprağa verildi.

Gaziantep'te tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Yılmazlar için Asri Mezarlık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yılmazlar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta askeri törenle defnedildi.???????

Törene, Vali Recep Soytürk, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, askeri personel ve gazinin yakınları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Jason Statham Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Ankara Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilisli gazi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 17:10:31. #1.16#
title