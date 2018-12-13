Kilisli Esnafın Seçilecek Belediye Başkanından Beklentileri

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Şehrin bir vizyon kazanması, içerisinde bulunduğumuz sorunların çözüme kavuşması adına Kilis halkının en doğru kararı vereceğine olan inançlarının tam olduğunu söyledi.

KESOB Başkanı Şevket Memiler, Yerel seçimler için belirlenen tarih yaklaşmakta ve partiler tarafından Belediye Başkan Adayları belirlenmeye başlandığını ifade ederek, "Yerel seçimler şehrin geleceği açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir süreç ve Kilis gibi atılım bekleyen bir şehir için büyük önem arz etmektedir. Şehrimizin bir vizyon kazanması, içerisinde bulunduğumuz sorunların çözüme kavuşması adına Kilis halkının en doğru kararı vereceğine olan inancım tamdır. Kilis'de yaşayan bir Kilis sevdalısı ve esnafımızın temsil kurumu olan KESOB Başkanı olarak yeni belediye başkanımızdan bazı haklı beklentilerimiz bulunmaktadır.Öncelikli çözüm bekleyen sorunlar arasında ekonomik kalkınmanın olduğu aşikardır. Ekonomik kalkınmanın sağlanması ve hemen akabinde işsizlik sorununun üstüne gidilmesi ile şehrimizin nefes alması asıl mücadele sahamız olmalıdır. Daha yaşanabilir bir Kilis ortaya çıkması için modern bir şehir görünümüne kavuşmamız, Kilis halkının yaşam standartlarının yükseltilerek yeni nesillerin mutlu bir toplumda yetişmeleri ise en büyük beklentimizdir.Bu amaç için çalışacak bir Belediye Başkanını parti ayrımı gözetmeksizin desteklemeye hazırız. Partizanlığı bir tarafa bırakarak bu şehir için çalışan bir başkanla kol kola girmeye kararlıyız. Kilis'e hizmet etmek için yarışan tüm aday arkadaşlara şimdiden başarılar diliyor, kendileri ve şehrimiz için en hayırlı olacak ismin bu ipi göğüslemesini diliyorum" diye konuştu. - KİLİS