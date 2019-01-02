Kilisli Esnaf Kayıt Dışı ile Mücadele Bekliyor

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, kayıt dışı çalışanların esnafa büyük zarar verdiğini söyledi.

KESOB Başkanı Şevket Memiler, Bir yandan AVM'ler tarafından yutulmaya çalışılan, diğer yandan kayıt dışı çalışanlar tarafından sindirilmeye çalışılan esnafın yeni yılda ilk beklenmedik hamle maalesef SGK tarafından geldiğini ifade ederek,"Bağ-kur primlerinin 882,51 TL olması bir çok esnafın dar boğazdan geçtiği bu günlerde kabul edilebilir makul bir rakam değildir. 2018 yılında 700,17 TL ödeyen bir esnaf, 2019 yılında bir önceki yıla göre 2.188 TL fazla prim ödemesi yapacak demektir. Esnafımızın sırtına binen bu yük çoğu esnafımız için zor olan şartları daha da zorlayacaktır. Kilis'te mücbir sebep nedeniyle ertelenen SGK prim ödemeleri bir dağ gibi önümüzde durmaktadır. Ertelemeler sona erdiğinde biriken rakamın tamamının tahsil yoluna gidilmesi ve vergi ödemeleri ile KOSGEB kredilerininde eklenmesi şehirde faaliyet gösteren esnaf sayısının en az yarısının kepenk kapatmasına anlamıma gelmektedir. SGK prim ödemelerin makul bir seviyede tutulması, serhat şehrimizde faaliyet gösteren esnafın ertelenen borçları ile ilgili vakit geçirmeden bir çalışma yapılması gerekmektedir. Bu borçların akıbeti ne olacak. SGK prim ödemelerinde ki bu fahiş artışın sonuçları iyi hesaplanmıştır mıdır. Esnafımız devletinden kendisine uzanacak yardım eline hiç olmadığı kadar ihtiyaç durmaktadır ve KESOB olarak bu elin esnafımıza ulaşmasına aracılık etmeye hazırız" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA