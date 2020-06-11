Kilisli çiftçiler üretmekten vazgeçmedi Suriye'de yaşanan iç savaştan en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Kilis, yaşadığı dezavantajları aşıp tarımsal üretimde ilerleme kaydetti.

Suriye'de yaşanan iç savaştan en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Kilis, yaşadığı dezavantajları aşıp tarımsal üretimde ilerleme kaydetti.

Sınırın diğer tarafından terör örgütleri PKK/YPG ile DEAŞ ve uzantılarınca düzenlenen saldırılar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Kilis, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası huzura ve güvene kavuştu.

Kent merkezinin yanında Polateli, Musabeyli ve Elbeyli ilçelerinde üretim yapan çiftçiler, sınırın diğer tarafından yansıyan olumsuzluklara rağmen ekonomiye katkı vermeye devam etti.

Kilis'in önemli gelir kaynaklarından arpa ve buğdayın hasadını yapan çiftçiler, Türkiye'nin farklı noktalarına ürün göndermeye başladı.

"Şu anda bölgede huzur hakim"

Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin geçmişte roketli saldırılar ve Suriye'de yaşanan savaşla gündeme geldiğini hatırlatarak, şu anda bölgede huzurun hakim olduğunu söyledi.

Kent insanının tüm zorlukları aştığını anlatan Duman, şöyle devam etti:

"Zorlu bir coğrafyadayız. Daha önce terör örgütü DEAŞ zulmünden dolayı bölge füzelere maruz kaldı. Bölgemizde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı düzenlendi. Bu zorlu coğrafyada insanımız ekimi bırakmadı çünkü tarım şehriyiz. Son iki yıldır bölgemizde kuraklık olmuyor, geçen sene verimlerimiz artmıştı. Bu yıl geçen senenin de iki katı civarında verim bekliyoruz."

Kaymakam Duman, sınıra sıfır noktada olan ilçede 125 bin dekarlık alanda hububat ekimi, 30 bin dekarlık alanda Antep fıstığı ve 30 bin dekarlık alanda da zeytincilik yapıldığı bilgisini verdi.

"Yüksek rekolte bekliyoruz"

"Vatanına milletine bağlı bir bölgedeyiz insanımız roketler düşerken bile bir an olsun tereddüt etmediler." diyen Duman, şöyle devam etti:

"İlçemizin Suriye ile 29 kilometre mülki sınırı var ve duvar örülü. Artık çiftçimiz rahata, huzura erdi ve bu rahat ortamda çiftçiliğini yapıyor. Susuz bir bölgedeyiz, ilçemizin 3'te 1'i sulanıyor, 3'te 2'si susuz. Sulama projeleri devam ediyor yakın zamanda 40 bin dönüm alanımız daha sulanacak. Çiftçilerimiz şu an emeğinin karşılığını alıyor diyebiliriz. Çiftçimiz üretmeye devam ediyor ve bu koronavirüs sürecinde de yılmadı, tarlalarını bırakmadılar. Biz de onlara gerekli kolaylığı gösterdik. İnşallah bu sene hem arpa, buğday ve mercimekte hem de Antep fıstığında yüksek rekolte bekliyoruz."

"Başaracağız dediler ve başardılar"

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de şehrin ekonomisinin büyük bir bölümünü tarım ve hayvancılığın oluşturduğunu söyledi.

Kent genelinde yaklaşık olarak 145 bin dekar alanda buğday ve arpa üretimi yapıldığını aktaran Özdemir, "Çiftçilerimiz her türlü olumsuzluğa rağmen vazgeçmediler, ürünlerini yetiştirip, 'başaracağız' dediler ve başardılar. " diye konuştu.

Çiftçileri bilinçlendirmek için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Özdemir, maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Çiftçilerden Karaca Erdoğan da 120 dönüm alanda arpa ve buğday ekimi gerçekleştirdiğini belirterek, verimli bir sezon beklediğini dile getirdi.

Kaynak: AA