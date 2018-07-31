Kilisli Çiftçiler Üretmekten Vazgeçmedi

İZZET MAZI - Suriye'de yaşanan olaylardan en fazla etkilenen Kilis, sağanak, dolu ve sel gibi doğal afetlere rağmen tarımsal üretimden vazgeçmedi.

Sınırın diğer tarafından terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ile DEAŞ ve uzantılarınca düzenlenen saldırılar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Kilis, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası huzura ve güvene kavuştu.

Polateli, Musabeyli ve Elbeyli ilçelerinde yoğun şekilde tarımsal faaliyet yürüten çiftçiler, sınırın diğer tarafından yansıyan olumsuz etkilerin yanında doğal afetlerle de mücadele etmek zorunda kaldı.

Buna rağmen üretimden vazgeçmeyen çiftçiler, yetiştirdikleri domatesleri Malatya, Diyarbakır, Şırnak, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş ve Adıyaman gibi birçok ile göndermeye başladı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası kentte hiçbir güvenlik sorunu kalmadığını söyledi.

Güvenlik probleminin olmadığı gibi kentin huzurun ve kardeşliğin "ana şehri" haline geldiğini belirten Tekinarslan, Polateli Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlanmasıyla Kilis'in her anlamda gelişeceğine inandığını aktardı.

Vali Tekinarslan, Kilis'in bugüne kadar kadar düzenlenen roketli saldırılar ve Suriye'de yaşanan savaşla gündeme geldiğini anımsatarak, "Kilis'te hiçbir güvenlik sorunu yok. Olmadığı gibi huzurun ve kardeşçe yaşamanın da başkenti oldu. Tüm Türkiye gelsin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının şehrimize sağladığı huzuru ve güveni yerinde görsün. Doğanın, tarihin ve doğal lezzetlerin tadını çıkarsın. Çiftçimizin alın terini, eşsiz lezzetlere dönüştürdüğünü görsün." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen üretimden vazgeçmediğini ve tarım alanında büyük bir başarı elde ettiğini aktaran Tekinarslan, bundan sonraki süreçte vatandaşın sosyo-ekonomik açıdan gelişimine yönelik projeler yapılacağını, bu kapsamda tarım ve hayvancılığın üst seviyede destekleneceğini anlattı.

Tekinarslan, Polateli Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlanmasıyla da Kilis'in bir cazibe merkezi haline geleceğine inandığını dile getirdi.

"Devletimiz zararın bir kısmını karşıladı"

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de şehrin ekonomisinin büyük bir bölümünü tarım ve hayvancılığın oluşturduğunu, bu kapsamda 8 bin 200 dönüm arazide domates üretimi yapıldığını söyledi.

Kentte belirli aralıklarla iki kez doğal afet yaşandığını ve çiftçilerin zor bir dönemden geçtiğini anlatan Özdemir, "Afetler nedeniyle sebzecilik ve bağcılık yapan çiftçilerimizin ürünlerinde büyük hasarlar oluştu. İklim ve hava şartları nedeniyle 8-10 köyde şu anda üzüm yok denecek kadar az. Çiftçilerimiz bu sene mağdur ama yine de direndiler, ürünlerini yetiştirdiler, biz başaracağız dediler ve hakikaten de başardılar. 'Tarımda biz bir numarayız' dedirttiler." diye konuştu.

Çiftçileri bilinçlendirmek için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Özdemir, maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Çiftçilerden Halil Çağlı da yetiştirdiği ürünlerin doğal afetler nedeniyle ciddi zarar gördüğünü belirterek, tarlasından 8 ton domates hasadı yaptığını aktardı.

Geçen yıllara oranla rekoltede düşüş olduğunu anlatan Çağlı, "Bir sefer dolu vurdu, gittik yeniden fide aldık ektik. İkinci seferde de damlama sulamalarımızı sel götürdü ama devletimiz bu konuda zararın bir kısmını karşıladı. Şu anda mahsulümüzü tamamıyla elde ettik." dedi.