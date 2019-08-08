Kilisli çiftçiler, Suriye pazarında yerini almak istiyor

08.08.2019 11:31

Kilis'teki çiftçiler, ürettikleri domatesi, Türkiye'nin yanı sıra Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde pazarlamak istiyor.

Önceki yıl sınırın diğer tarafından terör örgütleri PKK ve DAEŞ tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle zor günler geçiren Kilis kenti, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası huzura ve güvene kavuştu.

Kilisli çiftçiler, verimli arazilerinde hasatına başladıkları domatesleri Malatya, Diyarbakır, Şırnak, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş ve Adıyaman başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde 10 bin dönüm alanda domates üretimi yapıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bölgemizin en önemli geçim kaynağı domatestir. Kente düzenlenen bombalı saldırılar ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında Kilis, ciddi anlamda mağduriyet yaşamıştır. Bu mağduriyetin giderilmesi için başta domates olmak üzere şehrimizde üretilen tarım ürünlerinin Suriye'deki terörden arındırılan bölgelere pazarlanması yönünde yetkililerden destek bekliyoruz."

Çiftçilerin ürün satışlarında direkt aracılarla muhatap olduğunu ve tarladaki mahsulü 80 kuruşa sattığını anlatan Özdemir, tüketiciye ulaşıncaya kadar bu rakamın 2 lirayı geçtiğini belirtti.

Çiftçilerden Halil Çağlı da dönüm başı 13 ton domates topladığını ancak buna rağmen para kazanamadığını ifade etti. Bölge halkının en önemli geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğuna dikkati çeken Çağlı, yetkililerin üreticiyle tüketiciyi direkt buluşturacak bir formül geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA