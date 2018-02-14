Kilisli Çiftçi, Harekatı Dürbünüyle Takip Ediyor

KİLİSLİ çiftçi Ökkeş Doğanyılmaz (60), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı, sınır hattından gece gündüz dürbünüyle takip ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı Suriye sınırındaki bulunan köylerde merakla izleniyor. Kilis'in Beşenli Köyünde yaşayan çiftçi Ökkeş Doğanyılmaz, harekatı daha yakından takip edebilmek için dürbün satın aldı. Doğanyılmaz, köyün üst kısmında bulunan yüksek noktaya çıkarak harekatı ilk gününden itibaren merakla takip ediyor. Gördükleri karşısında çok heyecanlandığını belirten Ökkeş Doğanyılmaz, "Askerimizi bu hainlerle çarpışırken görmek bizi çok heyecanlandırıyor. Onları hep merak ediyoruz. Askerlerimizle gurur duyuyoruz. Bu harekatı izlemek için dürbün aldım. Gördüklerim karşısında çok heyecanlanıyorum. Her gün elime dürbünü alıp merak içerisinde harekatı takip ediyorum" dedi. - Kilis