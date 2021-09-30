Kilisli çift, ürettikleri ödüllü zeytinyağıyla dünya pazarına çıktı - Haberler Ekonomi
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Kilisli çift, ürettikleri ödüllü zeytinyağıyla dünya pazarına çıktı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Ekonomi
Kilisli çift, ürettikleri ödüllü zeytinyağıyla dünya pazarına çıktı

Kilisli Ayşegül ve Ali Hayta çifti, ürettiği tescilli organik Kilis zeytinyağını kendi markalarıyla yurt içi ve yurt dışına pazarlamayı başardı.

KİLİS (AA) - Kilisli Ayşegül ve Ali Hayta çifti, ürettiği tescilli organik Kilis zeytinyağını kendi markalarıyla yurt içi ve yurt dışına pazarlamayı başardı.

Gaziantep'te tekstil tasarımı üzerine çalışan Hayta çifti, atalarından miras kalan Kilis zeytinyağını üretme fikriyle 4 yıl önce yola çıktı. Kaliteli zeytinyağı üretmek için arayış içerisine giren Hayta çifti, İtalya ve İspanya'da zeytinyağı üzerine araştırma yaptıktan sonra Türkiye'ye dönerek üretime başladı.

İlk zamanlarda kiraladıkları zeytinyağı sıkma makinesiyle ürettikleri zeytinyağlarını yurt içi ve yurt dışına pazarlamayı başaran çift, aldıkları ödüller sonucunda Kilis'te bir tesis kurmak için harekete geçti.

Bin metrekare kapalı, 41 bin metrekare açık alanda kurulumu devam eden tesiste üretimi sürdüren Hayta çifti, bu yıl 15 ton zeytinyağı üretmeyi hedefliyor.

Ayşegül Hayta, AA muhabirine, 4 yıl önce İtalya ve İspanya'daki zeytin bahçelerini gezerek kaliteli zeytinyağının nasıl yapıldığını araştırdıklarını anlattı. Türkiye'ye döndüklerinde bunu köylülerle, çiftçilerle, yakın dostlarıyla paylaştıklarını ve destek aldıklarını ifade eden Hayta, kendi markalarını oluşturarak uluslararası yarışmalara katıldıklarını belirtti.

Yurt dışından bir altın iki gümüş madalya kazandılar

İtalya'da altın, İngiltere ve Japonya'da gümüş madalya aldıklarını aktaran Hayta, zeytin ağacının kutsal olduğunu ve meyvesini şifa olarak herkesin tatması için mücadele ettiklerini söyledi.

Bir tona yakın zeytinyağını geçen yıl hastalara hediye ettiklerini ifade eden Ayşegül Hayta, zeytinyağını sprey şeklinde de pazarladıklarını, birçok yenilik yapmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Ali Hayta da pazar kanallarını oluşturarak zeytinyağı üretimine başladıklarını, yurt içinde ve yurt dışında markalarını duyurmayı başardıklarını ifade etti.

Bölgede butik kavramına uygun üretim yapan ilk firma olma yolunda ilerlediklerini anlatan Hayta, bölgede odun için sökülen yaşlı zeytin ağaçlarını tesisin bahçesine diktiklerini belirtti.

Tüketiciye kaliteli yağ sunmak için tek zeytin çeşidinden erken hasat yaptıklarını vurgulayan Hayta, şöyle dedi:

"Hasadı olabildiğince elle toplayarak ve zeytinin kısa zaman içerisinde tesise gelerek işlenmesi gerekiyor. Kaliteyi yakalamak için İtalya'dan bir makine getirerek soğuk sıkım yapıyoruz. Zeytinyağını sürekli 18 derece ortamlarda saklıyoruz. Bunun için özel krom tanklar kullanıyoruz. Tek zeytin çeşidi üzerinde çalışıyoruz. Bu şu anlama geliyor; tüketiciye bir tat sunabiliyoruz. Bunun içerisine farklı karışımlar kattığınız zaman tadı da karıştırmış oluyorsunuz."

"Amerika'da marka tescili yaptırdık"

Bu yıl yaklaşık 15 ton zeytinyağı üretmeyi hedeflediklerini belirten Hayta, "Hem kendi internet sitemizde hem de diğer siteler üzerinden ürün satıyoruz. Amerika'da marka tescili yaptırdık. Yeni pazar arayışları içerisindeyiz. Uzakdoğu ülkeleri, Japonya önemli bir pazar. Kanada, Amerika, İsveç ve Almanya'ya kendi markamızla ürünlerimizi gönderiyoruz." şeklinde konuştu.

Kendilerinden zeytinyağı alan müşterilerin tekrardan sipariş verdiğine dikkati çeken Hayta, ürettikleri zeytinyağının polifenol değerinin yüksek ve çok daha iyi sağlık bileşenlerine sahip olduğunu kaydetti.

Kilisli çift, ürettikleri ödüllü zeytinyağıyla dünya pazarına çıktı

Kilisli çift, ürettikleri ödüllü zeytinyağıyla dünya pazarına çıktı

Kilisli çift, ürettikleri ödüllü zeytinyağıyla dünya pazarına çıktı

Kilisli çift, ürettikleri ödüllü zeytinyağıyla dünya pazarına çıktı

AA / Cebrail Caymaz - Ekonomi Haberleri
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