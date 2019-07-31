Kilisli bıçakçı ve mangalcılarda "kurban" mesaisi

Kilis'te Kurban Bayramı öncesi bıçakçı ve mangalcılarda yoğunluk yaşanıyor.

Tarihi Sabah Pazarı'nda kendi tasarladıkları bıçak ve mangalları vatandaşların beğenisine sunan ustalar, aynı zamanda bileme makinesiyle vatandaşların getirdiği bıçakları 3 lira karşılığında onarıyor.

Babasının yanında öğrendiği mesleği oğluyla icra eden bıçak ustası Mehmet Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayrama sayılı günler kala işlerinin yoğunlaştığını söyledi.

Mangal ustası Ali Ceritlioğlu da yaklaşık 9 yıldır mangal üretimi işiyle uğraştığını ifade etti.

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda her ölçüde mangal yatıklarını anlatan Ceritlioğlu, mangal fiyatyarının fiyatların 5 ila 200 lira arasında değiştiğini kaydetti.

Kaynak: AA