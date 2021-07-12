KİLİSENİN KAPI DUVARI ÜSTÜNDE OYNAYAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

KADIKÖY'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkan 3 kişi adliyeye sevkedildi.

KADIKÖY'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkan 3 kişi adliyeye sevkedildi.

İstanbul Valiliği, Surp Takavor Kilisesi'ne giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilen 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Y.E.U., Ö. F.A. ve O.Y. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 11.07.2021 Pazar günü saat 00.55 sıralarında Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz denilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı