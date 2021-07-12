KİLİSENİN KAPI DUVARI ÜSTÜNDE OYNAYAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ
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KİLİSENİN KAPI DUVARI ÜSTÜNDE OYNAYAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

KİLİSENİN KAPI DUVARI ÜSTÜNDE OYNAYAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkan 3 kişi adliyeye sevkedildi.

KADIKÖY'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkan 3 kişi adliyeye sevkedildi.

İstanbul Valiliği, Surp Takavor Kilisesi'ne giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilen 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan  Y.E.U., Ö. F.A. ve  O.Y. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedildi.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "11.07.2021 Pazar günü saat: 00.55 sıralarında Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz" denilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KİLİSENİN KAPI DUVARI ÜSTÜNDE OYNAYAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ - Haberler
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