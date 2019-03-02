Kiliselerde Yaşanan Cinsel Taciz Davaları Katolik Kilisesi'ni Sarsmaya Devam Ediyor

Katolik Kilisesi'nde meydana gelen cinsel istismar krizi sonrası Almanya'da yapılan bir araştırma vatandaşların yüzde 52'sinin kiliseye gitmeyi bırakma eğiliminde olduğunu ortaya çıkardı.

Alman piyasa araştırma kuruluşu INSA tarafından 4 bin kişinin katılımı ile yapılan, 'Almanlar papa ve kilise hakkında ne düşünüyor' konulu bir araştırma vatandaşların yüzde 52'sinin kiliseye gitmeyi bırakma eğiliminde olduğunu ortaya çıkardı. Araştırma ayrıca Almanların yüzde 82'sinin kilisenin kötüye kullanıldığını, olayların Katolik Kilisesi'ne zarar verdiğini düşündüğünü gösterdi.

Ankete katılanların büyük çoğunluğu Katolik Kilisesi'nde yaşanan cinsel tacizlerin Katolik inancındaki, rahip ve rahibelerin evlenmeyerek ve dünyadan el etek çekerek yaşamaları olarak bilinen 'Ruhbanlık'tan kaynaklandığını düşündüğü ortaya çıktı. - FRANKFURT

Kaynak: İHA