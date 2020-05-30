Kiliselerde de cemaatle ibadete başlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kiliselerde de cemaatle ibadete başlandı

İSKENDERUN'daki kiliselerde, normalleşme süreci kapsamında koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak toplu ibadete yeniden başlandı.

Kiliselerde de cemaatle ibadete başlandı
30.05.2020 20:03 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:06

İSKENDERUN'daki kiliselerde, normalleşme süreci kapsamında koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak toplu ibadete yeniden başlandı.

Paskalya süresince yapılamayan ayinler için İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi de kapılarını yeniden cemaate açtı. İbadethanelerin yeniden açıldığı ilk günde Ortodoks Kilisesi'nde Peder Dimitri Yıldırım yönetiminde Kutsal Paskalya Ayini gerçekleştirildi. Yıldırım'a kilise zangoçları ve personeli de eşlik ederken, ibadete sınırlı sayıda insan katıldı. Tedbirler kapsamında ayine katılanların, girişlerde ateşi ölçüldü, ayin süresince maskelerin takılı olmasına dikkat edildi. İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Yıldırım 2 buçuk ay aradan sonra tekrar ayinlere başladıklarını ifade ederek, "Dün diriliş bayramının veda günüydü. Bugün de Mesih İsa'nın göğe çıkış bayramını kutladık. Bizim için en önemli şey maske, maskesiz girilmiyor kiliseye. İçeri girmeden önce cemaat dezenfekte kullanıyor ve ateş ölçüldükten sonra geçiyor. Kilisemizin normal kapasitesi 150 kişi, biz maksimum 30 kişi alıyoruz kiliseye fakat şu ana kadar 30 kişi gelmedi zaten" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı Haber
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı Haber
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni...
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Haber
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü Haber
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik
Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı...
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Son Dakika: Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız
Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Hulusi Akar Adnan Menderes Bülent Kuşoğlu Hasan Polatkan
Magazin Ezgi Mola Özkan Uğur Demet Akalın Bergüzar Korel
Spor Mete Gazoz Caner Erkin İlhan Cavcav Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Haziran Antalya Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kiliselerde de cemaatle ibadete başlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 20:06:44. #1.15#
title