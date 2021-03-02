Kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu, Fransa'da 1950'den bu yana en az 10 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara maruz kaldığını...

Kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu, Fransa'da 1950'den bu yana en az 10 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara maruz kaldığını açıkladı.