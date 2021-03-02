Kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu, Fransa'da 1950'den bu yana en az 10 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara maruz kaldığını...
02.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:46
Kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu, Fransa'da 1950'den bu yana en az 10 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara maruz kaldığını açıkladı.
Kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu, Fransa'da 1950'den bu yana en az 10 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara maruz kaldığını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru