KİLİSE KAPISINDAKİ HAÇI SÖKEN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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KİLİSE KAPISINDAKİ HAÇI SÖKEN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Üsküdar'da bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin giriş kapısı üzerinde bulunan haçı kıran şüpheli Mazlum D. (26), polisin 200 ayrı güvenlik kamera görüntüsünü incelemesinin ardından yakalandı.

29.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:34

Üsküdar'da bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin giriş kapısı üzerinde bulunan haçı kıran şüpheli Mazlum D. (26), polisin 200 ayrı güvenlik kamera görüntüsünü incelemesinin ardından yakalandı. Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından Kartal Anadolu adliyesine sevk edildi.

23 Mayıs Cumartesi günü 19.20 sıralarında Kuzguncuk Mahallesi'nde bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış giriş kapısı üzerinde bulunan yaklaşık 50 cm uzunluğundaki sarı renkli haç kırılarak yere atıldı. Olay gününden 3 gün sonra fark edilen ve kilise yönetimine bildirilen saldırıyla ilgili Kilise Vakfı'nın yaptığı şikayet üzerine harekete geçen Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta kilise ve kilisenin etrafında bulunan iş yerlerindeki 200 ayrı kamera görüntüsünü incelemeye aldı.Yapılan incelemede, saldırganın Mazlum D. olduğu tespit edildi. Hırsızlık, tehdit, hakaret, mala zarar verme, başkasına ait kimlik belgesi kullanma ve ruhsatsız silah taşıma gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan Mazlum D., adresine düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı.Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğün'deki işlemlerin ardından zanlı Kartal Anadolu adliyesine sevk edildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Elde edilen 200 adet kamera görüntüsü incelemesinde Mazlum D.(26) isimli şahsın, Beykoz Kanlıca Sahili'nden başlayıp, Surp Krikor Ermeni Kilisesi'ne uğradığı ve burada bahse konu olayı gerçekleştirdikten sonra Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesi, Ayvacı Sokak üzerinde bulunan ikametine kadar 20 km boyunca yürüdüğü tespit edilmiş ve şahıs ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsa bu suçu neden işlediği sorulduğunda, şahıs planlı bir şey olmadığını, bir anlık sinirlenerek bu suçu işlediğini görevlilerimize beyan etmiş, yapılan sorgusunda çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edilmiştir. ifadelerine yer verildi.

KİLİSE KAPISINDAKİ HAÇI SÖKEN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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