Kilise duvarında dans eden 3 şüpheliye 'ev hapsi' talebi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilise duvarında dans eden 3 şüpheliye 'ev hapsi' talebi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilise duvarında dans eden 3 şüpheliye 'ev hapsi' talebi Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvarın üzerinde dans ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, 'konutlarını terk etmemek' şeklinde adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Kilise duvarında dans eden 3 şüpheliye 'ev hapsi' talebi

İSTANBUL - Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvarın üzerinde dans ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, 'konutlarını terk etmemek' şeklinde adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Kadıköy Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanı'nda bulunan Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvarın üzerine çıkarak müzik eşliğinde dans eden 3 kişi gözaltına alınmıştı. Dans eden şüpheliler Y.E.U. ve Ö.F.A. ile müzik açan araç sahibi O.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Başsavcılıktan açıklama

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "12.07.2021 günü saat 01.30 civarında Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önüne araçla gelen şüphelilerden O.Y.'nin müzik yayını yapmak ve onunla beraber olan şüpheliler YEU ile ÖFA'nın da kilisenin ön duvarına çıkıp oynamak suretiyle suç işlediklerinin ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış ve kimlikleri belirlenen şüpheliler aynı gün yakalanıp gözaltına alınmıştır" denildi.

"Açıklamada, "İşlemlerin tamamlanmasını müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheliler, üzerlerine atılı olup kanunda tutuklama yasağı öngörülen 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Aşağılama' suçundan "konutlarını terk etmemek suretiyle" adli kontrol altına alınmaları talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle ortaya çıkarılması ve eylemi gerçekleştiren kişiler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken tüm adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kilise duvarında dans eden 3 şüpheliye 'ev hapsi' talebi
Kilise duvarında dans eden 3 şüpheliye 'ev hapsi' talebi
Kilise duvarında dans eden 3 şüpheliye 'ev hapsi' talebi
Kilise duvarında dans eden 3 şüpheliye 'ev hapsi' talebi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gamze Erdemir

Kadıköy'de kilise duvarında dans eden 3 şüpheliye 'ev hapsi' talebi
Kadıköy'de kilise duvarında dans eden 3 şüpheliye 'ev hapsi' talebi
Son Dakika! Bakan Soylu'dan kilisenin duvarına çıkıp dans edenlere tepki: Saygısızlığı yapanlar gözaltında, hukuk süreci devam ediyor
Son Dakika! Bakan Soylu'dan kilisenin duvarına çıkıp dans edenlere tepki: Saygısızlığı yapanlar gözaltında, hukuk süreci devam ediyor
Yıllardır kayıp olan Osmanlı belgeleri koleksiyon dükkanında ele geçirildi
Yıllardır kayıp olan Osmanlı belgeleri koleksiyon dükkanında ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Salih Uçan Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kilise duvarında dans eden 3 şüpheliye 'ev hapsi' talebi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 18:20:37. #1.14#

title